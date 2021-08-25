Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan CHP'ye yanıt

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, "Bakanlığın araç kiralama ihalelerini açık ihale yerine 21/b kapsamında" yaptığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Açıklamada, “CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bugün medyada yer alan ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araç kiralama ihalelerinin açık ihale yerine 21/b kapsamında yapıldığı’ yönündeki beyanları üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. İsmi zikredilen CHP milletvekili beyanatında ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da araç kiralama işini pazarlık usulü olan 21/b ile yapmış. Hiçbir aciliyeti olmayan, ani beklenmedik bir olayla ve salgın hastalıkla ilgisi olmayan araç kiralamaları da pazarlık usulü ile yapılıyor’ şeklinde bir ifade kullanmıştır. Bilindiği üzere 21/b kapsamında yapılan ihalelerin şartları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu şartlar sadece salgın hastalık gibi beklenmedik durumları içermemekte, idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması da açıkça 21/b kapsamına girmektedir” denildi.

Önceki dönemlerde olduğu gibi merkez teşkilatı için ilgili kanunun 19/a kapsamında iki ayrı açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ancak bu ihalelere hiçbir firma teklif vermediğinden söz konusu ihaleler iptal olmuştur. Bu durum üzerine, önceki ihalede kiralanan araçların süresi dolacağından, bakanlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için geçici kiralama yapılma zarureti hasıl olmuştur. Bu ihaleler de tamamen kanuna uygun şekilde 21/b kapsamında hızlıca gerçekleştirilmiştir."

"Bu geçici süreden sonra, 14/07/2021 tarihinde gerçekleşen 19/a kapsamındaki üçüncü açık ihaleye firmalar teklif vermiş ve 28 aylık kiralama gerçekleşmiştir. Bakanlığımız taşra teşkilatının hizmet aracı kiralama işi ise yine aynı şekilde 19/a kapsamında açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ancak ihale sürecinde Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazdan dolayı yine bakanlık hizmetlerinin aksamaması için 21/b yöntemi ile 2 aylık geçici kiralama yapılmıştır. İlgili itirazın sonuçlanması neticesinde ilk yapılan açık ihale kapsamındaki kiralama hizmeti devam etmektedir."

"Özetle bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için yukarıda belirtilen zaruri haller nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur. Yukarda ismi zikredilen milletvekili, beyanatlarında ‘Ne yazık ki halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe, kamu yararı gözetmeksizin yandaşların ceplerine aktarılıyor’ ve ‘21/b usulüyle yapılan ihalelerin aynı firmalara verilmesi tesadüf müdür?” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın, yürüttüğü faaliyetleri sekteye uğratmamak için yasal mevzuata uygun olarak zorunluluktan dolayı 21/b usulü ile gerçekleştirdiği ihaleler incelendiğinde yüklenicilerin aynı firma olmadığı açıkça görüleceği ifade edilen açıklamada, “Süre kısıtı sebebiyle geçici süre ile yapılmak zorunda kalınan ihalelerin 'yandaşların ceplerine para aktarılıyor' şeklinde yorumlanması alçak bir iftira olup, tüm bu çarpıtmalar için hukuk yoluna gideceğimizi de ayrıca belirtiriz. Bakanlık olarak alt segment ve yerli araç kullanımına özen gösterildiği, bu hassasiyetin başta sayın Bakanımız tarafından gözetildiği kamuoyu tarafından yakından bilinmekteyken, bahsi geçen milletvekilinin açıklamaları kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amaç taşımamaktadır” denildi.