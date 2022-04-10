Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iftarda gençlerle buluştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da gençlerle iftarda bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren gençlerle Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde iftarda buluştu.

Buluşma sırasında, çekimleri cami avlusunda yapılan ve TRT 1'de canlı yayınlanan "Ramazan Sevinci" programına da sürpriz yaparak katılan Varank, "Sosyal medyadan çağrı yapmıştık, gençleri çağırmıştık. Gençlerle iftar yapacağız, sonra da İslam Medeniyetleri Müzesini gezeceğiz." dedi.

İftarda ise birbirini hiç tanımayan gençler buluşturuldu. Menüde çorba, iftariyelik, et sote, pilav ve güllaç vardı.

Bakan Varank, iftara ilişkin şöyle konuştu:

"Sosyal medyada özellikle gençlerle iletişim kurmayı çok önemsiyoruz. Spontane bir şekilde onlarla buluşmalar ayarlıyorum. Togg'un test sürüşüne iki öğrenci arkadaşımızı götürmüştük. Ramazanı daha bereketli geçirmek için İstanbul'daki genç kardeşlerimizi unutmayalım dedik. Sosyal medyadan yaptığım çağrıya cevap veren arkadaşlarımızla Büyük Çamlıca Camisi'nde iftarımızı yaptık. Burayı seçmemizin bir manası var. Cumhurbaşkanı'mız İslam Medeniyetleri Müzesi'nin kurdelesini kesti, resmi açılışını yaptı."

Gençlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak işlerinden haberdar olmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayan Varank, gençlere her alanda dokunabilen, faaliyetler yapan bir Bakanlık olduklarını bildirdi.

Varank, bu gibi sürprizlere devam edeceklerini belirterek, "Bir evladımız ilkokuldan doktora sonrası çalışmaya hatta bilim insanı olduktan sonraya kadar bizim desteklerimizden faydalanabilir. Yaptığımız bu işleri de bu güzel buluşmalarla kendilerine anlatmış oluyoruz. İftara gelen arkadaşlarımıza büyük bir sürpriz yapacağımıza da söz verdik." ifadelerini kullandı.

İftara katılan gençleri tek tek dinleyen Bakan Varank, sohbet esnasında Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini anlattı. Varank, son dönemde Türkiye'den dünyaya açılan ve gençlerin yazdığı başarı hikayelerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımızın desteklerini, programlarını takip edin. Gençliğimize çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri yapma hayalini gerçekleştirecek olanların Teknofest kuşağı olduğunu biliyoruz. Bizi yol arkadaşınız olarak görmenizi istiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın, onu en güzel şekilde yapın, mutlaka iddia sahibi olun. İddia sahibi olmayan insanın başarılı olma şansı yoktur."

- Gençler söz aldı

İftar buluşmasında söz alan gençlerden Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Taha Kadir Mısırlıoğlu, sosyal medyada Bakan Varank'ın twitine yanıt verdiğini gördüğünü ifade ederek, "Şansımı deneyim dedim. Umarım bütün şansımı burada kullanmamışımdır." dedi.

Bunun üzerine Bakan Varank, Togg'un deneme sürüşüne gelen öğrenciye Togg'un ortaklarından biri tarafından iş teklifi yapıldığını belirterek, "Şansını tüketmezsin, devamı da gelir." cevabını verdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aybüke Beril Baran, iftar davetinde yerini aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kaldığım yurttan gelerek Bakanımızın yanında iftar yapmak, benim ve buradaki tüm arkadaşlarımız için çok özel. Öğrenciler olarak kendimizi değerli hissediyoruz." diye konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Feride Kılınç da mesajına dönüş olacağını düşünmediğini söyleyerek, "İlk defa böyle bir buluşmaya katıldım. Çok güzel bir deneyim oldu. Cevap geleceğini beklemiyordum. Sosyal medyanın faydalı yanlarından biri oldu." dedi.

İftar davetine ikizi Nazire Tuğçe Vural ile katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Neslişah Tuğba Vural, "İkizim twit atmıştı, beni de davet ettiler." ifadesini kullandı.

İftar buluşmasına Bolu'dan katılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Semih Eser ise "Uzun süredir böyle bir hayalim vardı. Twite yanıt verdim. Bolu'dan 230 kilometre yol geldim." değerlendirmesini yaptı.

- Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 800 eser bulunuyor

Bakan Varank ve gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından müzedeki eserler hakkında gençlere bilgi verildi.

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen yaklaşık 800 eser yer alıyor.

Bakan Varank ve gençlerin yaklaşık 3 saat süren iftar buluşması ve müze ziyareti hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.