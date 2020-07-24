Türkiye'de 2019'da 1 milyon 286 bin 242 otomobil, 8 milyon 998 bin 242 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 2 trilyon 71 milyar 894 milyon lirayı buldu.
Buna göre, Türkiye'de 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 otomobil, 8 milyon 998 bin 242 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 25 bin 948 kombi (hermetik),191 bin 789 ton kabuksuz işlenmiş fındık (beyazlatılmış),154 milyon 805 bin 52 ton hazır beton ve 5 milyar 815 milyon 24 bin 816 liralık tıbbi ilaç üretimi gerçekleştirildi.
Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 2 trilyon 71 milyar 894 milyon lira oldu. Bu değer 2018'de 1 trilyon 780 milyar 482 milyon lira iken 2017'de 1 trilyon 345 milyar 191 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.
Söz konusu satış tutarının yüzde 13,6'sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 9,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.
İmalat sanayisinde 2019'da üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü.
Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,6 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26'da kaldı.
Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 45,1'ini ara malları, yüzde 24,2'sini dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 6,3 olarak hesaplandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!