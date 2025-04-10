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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde düşüş

         Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 1,9 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:37
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        Sanayi üretiminde düşüş
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,2 azalış gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2021 12,4 9,1 16,9 66,8 42,7 23,9 9,8 13,1 8,7 8,7 10,9 13,1
        2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8 1,9 0,8 0 2,4 -1,8 1,7
        2023 3,9 -8,8 0,4 -1,3 0,2 0,9 8,2 3,6 5,2 2,6 2 2,4
        2024 1,3 11,1 4,4 -1 0 -4,9 -3,9 -5 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,2 -1,9
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