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Sanayi üretiminde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Aralık ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azalırken, aylık bazda yüzde 1,6 arttı

Giriş: 10.02.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sanayi üretiminde düşüş
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022'de sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 azaldı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

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