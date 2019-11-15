"Sanayi üretiminde daha pozitif rakamlar bekleniyor"

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,12 aydır süren negatif seyrin eylül ayı itibarıyla sona erdiğini bildirdi

Sektör gruplarına bakıldığında eylülde sermaye malı üretiminin genel endeksin üzerinde artış göstermesinin dikkati çekici olduğunu belirten Çetinkaya, "Buna bağlı olarak ara malı üretiminde de bu yükselişin ekim ayı itibariyle başlamasını bekliyoruz. Sermaye malı üretimindeki yüksek artış oranı önümüzdeki aylara ilişkin olumlu beklentileri de destekliyor. Yüksek teknoloji grubunda ise aylık değişim yüzde 12,5 ve yıldan yıla değişim yüzde 51,1 seviyesinde. Katma değeri yüksek ürünlerin toplam sanayi üretimi içerisindeki payının artması da diğer bir olumlu gelişme." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, "Eylül ayına ilişkin PMI rakamları ve güven endeksleri eylül ayında geri dönüşün başlayacağını göstermekteydi. Yılın geri kalan aylarında da hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayına ilişkin açıklanan öncü verilere bakıldığında hem imalat güveni, hem tüketici güveni hem de ekonomik güven endeksinin eylüle göre yükseldiğini dile getiren Çetinkaya, benzer şekilde kapasite kullanım oranının ekimde eylülün üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yandan Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin etkisi piyasaya net şekilde yansımaya başladı. Eylül ayında bunu daha sınırlı olarak görmüştük çünkü eylülde ortalama ticari kredi faizleri yüzde 18’lerdeydi. Ekim ayında ise bu ortalama yüzde 16’ya geriledi. Kasım ayında yüzde 14’lere kadar gerilediğini göreceğiz. Dolayısıyla her gelen yeni verinin bir öncekinden daha iyi olacağı aylar bizi bekliyor."