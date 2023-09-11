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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,4 arttı

        Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2023 verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 oranında düşerken yıllık yüzde 7,4 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:19
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        Sanayi üretimi verileri açıklandı
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        Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

        Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

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