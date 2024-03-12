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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK Ocak Ayı Sanayi Üretim Endeksi Verilerini Açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi ocakta arttı

        Ocak ayında sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 1.1 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:33
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        Sanayi üretimi ocakta arttı
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        TÜİK ocak ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 1.1 arttı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8.4 yükseldi.

        AYLIKTA DEĞİŞİM YAŞANMADI

        Aylık olarak bakıldığında ise sanayi üretimi ocakta aralık ayına göre değişiklik göstermedi.

        Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.

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