AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 3,9 artış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5 azalış ila yüzde 19,2 artış aralığında yer aldı.

Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 17,3 yükseliş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, haziranda yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 17,6 artış göstermişti.