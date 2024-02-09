Sanayi üretimi 5 ay sonra yükseldi

TÜİK aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1.6 arttı. Sanayinin alt sektörleri aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023

5 AY SONRA İLK YÜKSELİŞ

2023 Aralık ayında sanayi üretimi kasım ayına göre ise yüzde 2.4 yükseldi. Böylece 5 ayın ardından sanayi üretiminde ilk kez aylık olarak artış kaydedilmiş oldu. Sanayi üretimi aylık olarak temmuzda yüzde 0.4, ağustosta yüzde 0.9, eylül ile ekimde yüzde 0.2 ve kasımda yüzde 1.4 düşmüştü.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2023

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ARTIŞ İMALATTAN GELDİ

Söz konusu artış imalat sektöründeki hareketlenmeden kaynaklandı. Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azalırken , imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.