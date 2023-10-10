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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi aylık bazda düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi aylık bazda düştü

        Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,1 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:25
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        Sanayi üretiminde daralma
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

        SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,8 AZALDI

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

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