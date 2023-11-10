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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi yıllık yüzde 4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi 3 aydır düşüşte

        Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2023 verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 oranında düşerken, yıllık yüzde 4 arttı. Böylece aylık bazda sanayi üretimi 3 ay üst üste düşüş yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:25
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        Sanayi üretimi 3 aydır düşüşte
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 0,1 oranında düşerken, yıllık yüzde 4 arttı. Eylül verisiyle beraber sanayi üretimi aylık olarak 3 ay üst üste düşmüş oldu. Temmuzda aylık düşüş yüzde 0.4, ağustosta ise yüzde 0.8 olarak kayıtlara geçmişti.

        Açıklamaya göre, Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

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