Sanayi tesislerinin güneş enerjisi talebi artıyor

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güneş enerjisi platformu Solarbaba'nın kurucusu Ateş Uğurel, çatı üstü güneş enerjisi santrallerinde maliyetlerin düşmesiyle sanayi tesislerinin taleplerinde artış yaşandığını bildirdi.
Uğurel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aylık mahsuplaşma sistemini yürürlüğe koyduğu 2019 yılının mayıs ayından bu yana yüksek enerji kullanan sanayi tesislerinin çatı üstü güneş enerjisi santralleri için proje ve başvuru sürecinin hareketlendiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor Kayseri Buluşması"nda konuyla ilgili son rakamları paylaştığını belirten Uğurel, buna göre, 10 Mayıs 2019'dan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip bin 207 GES başvurusunun yapıldığını dile getirdi. Uğurel, mesken abonelerinin de 12 megavat kurulu güce sahip bin 218 başvuru yaptığını ifade etti.
Çatı üstü güneş enerjisi santrali amortismanlarının 5-6 yıla kadar inmesinin tüketiciyi cezbettiğini belirten Uğurel, bu alandaki teknolojik gelişimlerin de talebi etkilemesini beklediklerini vurguladı.
Mevcut çatı üstü santrallerin yüzde 97'sinde silikon bazlı panellerin kullanıldığına işaret eden Uğurel, "Ancak son zamanlarda perovskit güneş hücreleriyle ilgili çok ciddi bir Ar-Ge çalışması başladı. Perovskitin verimliliği çokça artıracağını görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü olarak bu gelişimleri yakından takip ediyoruz." dedi.
2020 yılını "güneş yatırımlarının soluklanma yılı" olarak gördüklerini söyleyen Uğurel, şöyle devam etti:
"Lisanssız güneş santralleri bitti artık çok az bir süre kaldı. 2020'de çok büyük bir güneş yatırımı beklemiyoruz. Çatılarda ilgi büyük. Sanayiciler, ticarethane sahipleri, oteller ilgileniyor ancak başvurudan sonra inşaatın başlamasına kadar geçen süre yaklaşık 6-9 ay. Bu nedenle mevcut başvuruların 2021'de faaliyete geçeceğini tahmin ediyoruz. Gelecek yıl çok daha iyi olacak."
Uğurel, bu süreçte özellike akaryakıt istasyonlarının yürüttüğü projelerin dikkati çekici olduğunu belirterek, "Akaryakıt istasyonları kendi enerjilerini karşılamanın yanında elektrikli araç şarj istasyonlarıyla bir dönüşüm yaşayacak. Güneş enerjisi sektörünün en büyük hedefi organize sanayi bölgeleri. Şu anda sanayicilerden büyük bir talep söz konusu. En çok elektrik tüketen kesim burası çünkü. Otopark, bahçe, çatı gibi geniş alanlar ayırabiliyorlar." diye konuştu.
- 1 megavat için yaklaşık 550 bin dolar
Sanayi tesislerinde kurulan GES'lerin maliyetinde son 3 yılda önemli düşüşler görüldüğü belirtiliyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 2017'de 1 megavat için GES maliyeti yaklaşık 850 bin dolar iken bu rakam 2020'de 550 bin dolara geriledi.
GES'in kurulacağı lokasyonun güneşlenme süresine, konumuna ve arazi şartına bağlı olarak değişmekle beraber bu rakam yaklaşık 5-6 yılda amorti ediliyor.
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