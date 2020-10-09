Sanayi sitesinde çıkan yangında 4 iş yeri ve 4 araçta hasar oluştu - MERSİN

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Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki 3 dükkana daha sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 itfaiye aracı, 4 su tankeri ve TOMA alevlere müdahale etti.Yaklaşık bir saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.Yangında, 4 oto tamir dükkanındaki 3 otomobil ile bir tır hasar gördü.Ekipler tarafından yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.