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Sanayi sektörü, jeopolitik risklerin yoğun olduğu bir ortamda ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin enerji güvenliğinde bir sorun yaşanmaması da bu rekorların elde edilmesinde önemli bir etki yaptı.

Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Küresel anlamda yenilenebilir enerjiye yoğunluk verilmesi ise Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunuyor.

Yerli firmaların yenilenebilir enerji için ihraç ettiği ürünler Türk sanayi sektörünün ürünlerine talebi artırıyor.

Böylece sektör, 139,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Sektörün dış satımı yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarken sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 82,5 oldu.

13 SEKTÖR REKORA KOŞTU

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 13'ü ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve hammaddeleri 7,9 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 1,5 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 25,5 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 16,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü 11 milyar dolar, makine ve aksamları 7,5 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 11,1 milyar dolar, çelik sektörü 17,1 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 4,2 milyar dolar, mücevher sektörü 4,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2,8 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 4,9 milyar dolar, diğer sanayi ürünleri 100 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracat rakamlarına ulaştı.

Yılın dokuz ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 7,2, deri ve deri mamulleri yüzde 21,2, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 40,2, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 9,3, elektrik ve elektronik yüzde 5,9, makine ve aksamları yüzde 9,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 26,5, çelik sektörü yüzde 8,7, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,4, mücevher sektörü yüzde 7,1, savuma ve havacılık sanayii yüzde 33,8, iklimlendirme sanayii yüzde 8,7, diğer sanayi ürünleri yüzde 1,4 ihracat artışı kaydetti.

ALMANYA ÖN PLANA ÇIKTI

Sanayi ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla Almanya'dan talep geldi.

Yılın dokuz ayında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 126,4 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2,8 milyar dolar, makine ve aksamları 747,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1,6 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 525,2 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 781,2 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri 6,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1,8 milyar dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1,2 milyar dolar, İsrail'e çelik sektörü 1,2 milyar dolar, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 749,5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 773,3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2021'in ocak-eylül döneminde sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) II. SANAYİ 121.946.332 139.282.696 14,2 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 10.962.396 11.403.600 4,0 Tekstil ve Hammaddeleri 7.357.406 7.888.037 7,2 Deri ve Deri Mamulleri 1.265.557 1.534.176 21,2 Halı 2.339.434 1.981.388 -15,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 18.221.430 25.540.665 40,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 18.221.430 25.540.665 40,2 C. SANAYİ MAMULLERİ 92.762.506 102.338.431 10,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 14.794.973 16.171.563 9,3 Otomotiv Endüstrisi 21.244.153 22.325.154 5,1 Gemi, Yat ve Hizmetleri 987.164 999.151 1,2 Elektrik ve Elektronik 10.348.538 10.959.557 5,9 Makine ve Aksamları 6.830.733 7.484.965 9,6 Demir ve Demir Dışı Metaller 8.783.738 11.114.640 26,5 Çelik 15.720.111 17.082.001 8,7 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.414.925 4.180.454 22,4 Mücevher 3.895.236 4.171.524 7,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 2.094.416 2.803.319 33,8 İklimlendirme Sanayii 4.549.924 4.946.082 8,7 Diğer Sanayi Ürünleri 98.595 100.022 1,4