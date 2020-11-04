Sanayi kesimi çalışanlar ne zaman saat kaçta mesaiye başlayacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da vakaların yüzde 40'ı aşmasının ardından yeni kısıtlamalar getirildi. İşte, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları...

SANAYİ KESİMİ ÇALIŞANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA MESAİYE BAŞLAYACAK?

Sanayi kesimi çalışanları 9 Kasım'dan itibaren 7'de mesaiye başlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınını yavaşlatmak için tüm iş yerlerinin saat 22:00'den sonra kapatılacağını özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir" dedi.



İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de koronavirüs salgını üç aydır artış eğiliminde. Vaka sayısı Ekim ayının ikinci yarısından bu yana 2 bin seviyesinin üzerinde seyrediyor.