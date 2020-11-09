Sanayi kentinin tarihi dokusu rölyef sanatçısının eserlerinde şekilleniyor - KOCAELİ

Atık malzemeler kullanarak oluşturduğu eserlerinde sıklıkla tarihi köşk ve konakları konu alan Buga, ölçekli mimari projelerinden faydalanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl restorasyonuna başladığı ve çalışmalarda son aşamaya gelinen Hacıhasan Mahallesi'ndeki Pembe Köşk'ün 1/50 ölçeğinde maketini oluşturacak.
Mehmet Erol Buga (67),AA muhabirine, 26 yıldır atık rölyef sanatıyla uğraştığını hatırlatarak, Değirmendere Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrekarelik atölyesinde tarihi yapılar başta olmak üzere konaklar ve köşkleri rölyef olarak çalıştığını ifade etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden gelen talep üzerine de tarihi Pembe Köşk'ün maketini yapmaya başladığını bildiren Buga, "Büyükşehir Belediyesinin bana verdiği planlar üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmayı da büyük oranda atık malzemeler kullanarak yapıyorum." diye konuştu.
- "Normal bir taş ustasının yaptığı işi küçük ölçekte yapıyorum"
Makette kullandığı taşların kayrak taşı olduğunu, bire bir plana göre uyguladığını dile getiren Buga, şunları aktardı:"Pembe Köşk'ü, tablo olarak çalışmayı düşünüyordum. Sonrasında tam maket olarak çalışmaya karar verdik. Bire bir gönderilen, ölçekli mimari çizimler üzerine çalışıyoruz. 1/50 ölçekli, yaklaşık 3 aydır üzerinde çalışıyorum. Beni bir tek taş işi zorluyor. Kayrak taşını kırmak ve tesviye etmek hayli zor. Günde en fazla 200 parça taşı yerine koyabiliyorum. Yalnızca duvarlar değil, evin altı, merdiven basamakları, hayli taş işi var Pembe Köşk'te… Normal bir taş ustasının yaptığı işi küçük ölçekte yapıyorum. Planın üzerindeki çizime göre taşları kesiyorum."
Oluşturduğu makette büyük oranda atık malzeme kullandığına dikkati çeken Buga, köşkün dış cephe kaplama dokusunu pembeye boyadığı zımpara kağıdı, atık su mazgallarını toplu iğne kullanarak elde ettiğini, duvar kalınlığını ise 4 milimetre mantar panoyla ölçeklediğini kaydetti.Buga, daha önce Kapanca Sokak'ta bir yanık evin rölyef tablosunu çalıştığını, yanmasının ardından yıkılan evin bir kesitinin bu sayede gelecek nesillere aktarılabileceğini vurguladı.
İzmit Kültür Tepesi'ndeki diğer evleri de tam maket olarak çalışma arzusunda olduğuna işaret eden Buga, "Kapanca Sokak'taki evleri çalışabilir, çoğaltabilirsem, çok güzel, geniş bir minyatür Kapanca Sokak elde etmiş oluruz. Planlara sabit kalarak, Kapanca Sokak'ın minyatürünü yapmak isterim." ifadelerini kullandı.
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