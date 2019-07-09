Türk imalat sanayisinin kalbi konumunda olan Kocaeli'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı

- Bu performansıyla 66 ilin toplam dış satımından daha fazlasına tek başına imza atan Kocaeli, dünyanın dört bir yanındaki 180 ülkeye sevkiyat gerçekleştirdi

- Yılın ilk yarısında Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu

Sürecek...