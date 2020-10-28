Sanayi kentinde kodlama eğitimi seferberliği

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlerin kodlama, yenilikçi akıl ve içsel bilişsel zekayla yetişmeleri için son derece önemli bir eğitim hamlesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) Cumhuriyetin 97. yılında hayata geçirileceği vurgulanan açıklamada, proje sayesinde kentteki eğitim kurumlarına 97 robotik kodlama atölyesi kazandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu eğitim projesi için 30 Ekim Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla tanıtım töreni yapılacağı aktarıldı.

- "Cumhuriyetin 100. yılında kodlama atölyesi olmayan okul kalmayacak"

Bilişim ve robotik kodlama sürecinin etap etap ilerleyerek bugünkü halini aldığına işaret edilen açıklamada, ilk etapta bilgisayar okuryazarlığı için adımlar atıldığı ve Kocaeli'de 10 yıl boyunca aralıksız "Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Kampanyası" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bilgisayar kampanyasıyla Kocaeli'de öğrenim gören yaklaşık 259 bin 6. sınıf öğrencisine bilgisayar ve tablet hediye edildiği bilgisine yer verilerek, bir neslin kendi tablet ve bilgisayarlarıyla yetiştiği vurgulandı.

Bilgisayar okuryazarlığı etabının tamamlanmasının ardından bilişim ve robotik kodlamanın ikinci etabı olan bir üst aşamaya geçildiğini kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son olarak temel bilgisayar becerileri edinen gençler için robotik kodlama atölyeleri kurma kararı aldı. İlk olarak 2020-2024 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında KODELİ Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi onaylandı. 'Robotik Kodlama Atölyeleri' projesi saha çalışmalarına 31 Mart 2019 itibarıyla başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı. Okulların keşifleri tamamlanarak, donanım ve altyapı ihtiyaçları tespit edildi. Bütçede her yıl 10 milyon lira kaynak ayrıldı ve sonuç itibarıyla 97 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu tamamlandı. 2023'e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak. Hedef ise Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaeli'de fiziki durumu uygun olan tüm okullara robotik kodlama atölyesi kurmak olacak."