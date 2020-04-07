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Türk imalat sanayisinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan ve elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci büyük limanına sahip Kocaeli, ihracat gücü en yüksek kentler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin yılın ilk 3 aylık döneminde dış satımı 3 milyar 454 milyon 40 bin dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanındaki 170 ülke ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapan kent, ihracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alırken, genel ihracatın da yüzde 8'ini karşıladı.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV VE KİMYA SEKTÖRÜ

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firması ile Tüpraş gibi kimya endüstrisinin öncü firmalarına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektörler büyük yer tuttu.

Yılın ilk 3 ayında kent ihracatının yüzde 72,5'ine denk gelen 2 milyar 503 milyon 907 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı.

Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 505 milyon 727 bin dolar oldu.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 998 milyon 180 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 197 milyon 378 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 189 milyon 705 bin dolarla çelik, 146 milyon 783 bin dolarla elektrik-elektronik, 131 milyon 379 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

LİDER İHRAÇ PAZAR HOLLANDA

Sanayi kentinin yılın ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 308 milyon 404 bin dolarla Hollanda oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 51 arttı.

Ocak ayında resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan dış satım yılın ilk 3 aylık döneminde 281 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya ise 258 milyon 731 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 228 milyon 941 bin dolarla Slovenya, 211 milyon 187 bin dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk 3 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2019 (milyon $) 2020 (milyon $) Değişim (%) Hollanda 204.507 308.404 51 Birleşik Krallık 429.003 281.974 -34 Almanya 313.829 258.731 -17 Slovenya 247.603 228.941 -7,5 İtalya 220.443 211.187 -4 Fransa 213.077 198.299 -7 Belçika 187.189 194.389 4 İspanya 373.912 154.598 -58 ABD 151.971 144.153 -5 Romanya 112.485 118.414 5