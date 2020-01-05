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Türk imalat sanayisinin ana üssü konumundaki Kocaeli'den 2019'da dünyanın dört bir yanındaki 180'in üzerinde ülke ve bölgeye 15 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

- Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu

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