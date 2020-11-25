Sanayi kenti Kocaeli'de içme suyu sıkıntısı bulunmuyor

Şehrin içme suyu ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Yuvacık Barajı'nda incelemelerde bulunan Büyükakın, yaptığı açıklamada, barajın 10,24 milyon metreküp su ile yüzde 20 doluluk seviyesinde olduğunu belirtti.
Kaynaklardan baraja günlük 85 bin metreküp su girdiğini, barajın faydalı hacminden günlük olarak 122 bin metreküp su kullanıldığını aktaran Büyükakın, yağış olmadığı takdirde 83 günlük su kaldığını vurguladı.
- "Herhangi bir risk görülmüyor"
Büyükakın, geriye dönük baraj seviyeleri ve iklim normalleri izlendiğinde, baraj seviyesinin 8 milyon metreküp seviyesine kadar düştüğünün, daha sonra normal yağışlarla dolduğunun görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu manada herhangi bir risk görülmüyor. Baraj, ideal seviyede duruyor. Baraj gölü seviyesi azalmasına ve yüzde 20 doluluk oranında olmasına rağmen bir riskimiz bulunmamaktadır, çünkü riskle ilgili tüm tedbirlerimizi önceden aldık. 23 Eylül'den itibaren Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı arıtma tesisine çekilmiş isale hattından su takviyesi yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 106 su kuyumuz var. Orada da 20 milyon metreküp su depolanmış vaziyettedir. Gerektiğinde onlar devreye alınacaktır. İnşallah herhangi bir risk olmadan bu süreci yöneteceğiz. Herhangi bir problem gözükmüyor."
- "Su tasarrufunda azami hassasiyet bekliyoruz"
Sapanca hattını B planı olarak hazır halde beklettiklerini, kurak zamanlarda devreye aldıklarını bildiren Büyükakın, "Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2008 yılında inşa ettiğimiz içme suyu isale hattımız var. Bu hatla çeşitli zamanlarda 8 defa Yuvacık Barajı'na takviye yapıldı. Zor ve kurak dönemlerde kullandığımız hattan 4 pompayla su takviyesi yapıyoruz. Yani zor zamanlarımızda Sapanca Gölü'nü devreye alıyoruz. Daha da ihtiyaç olduğunda derin su kuyularını devreye alarak şehrimizi susuz bırakmıyoruz. Yağışlarla birlikte barajda yeterli miktarda su olduğu zaman Sapanca hattından geriye Sapanca Gölü'ne su verme imkanımız da var." ifadelerini kullandı.
Büyükakın, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda azami hassasiyet beklediklerini sözlerini ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!