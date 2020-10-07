AA

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan eylülde yapılan ihracat, 2020'nin aylık bazda en yüksek ikinci dış satım rakamı oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana Bursa'dan yaklaşık 200 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye ihracat yapıldı.

İstanbul'un ardından en fazla dış satım yapan ikinci il olan Bursa'nın eylül ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi rakamlarına yaklaştı. Eylül ihracatı, şubattan sonra yılın en yüksek ikinci dış satım rakamı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl eylülde 1 milyar 205 milyon 532 bin dolarlık ihracat yapan Bursalı sanayiciler, 2020'nin aynı ayında dış satımı yüzde 5,71 artırarak 1 milyar 274 milyon 320 bin dolara yükseltti.

İhracatta lokomotif sektör otomotiv

Ocak-eylül döneminde ise 8 milyar 797 milyon 708 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen ilin dış satımında otomotiv endüstrisi önemli rol üstlendi.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi önemli firmaların aralarında olduğu Bursa'nın otomotiv endüstrisi yılın 9 ayında 4 milyar 483 milyon 401 bin dolarlık ihracat yaptı.

Endüstrinin eylül ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,63 artarak 657 milyon 216 bin dolardan 687 milyon 97 bin dolara yükseldi.

Otomotivin ardından en fazla dış satım, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kaydedildi. Bu sektörde ihracatçılar, eylülde dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,64 artırarak 150 milyon 720 bin dolara çıkardı. Sektör temsilcileri yılın 9 ayında ise yurt dışına 992 milyon 193 bin dolarlık ürün sattı.

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, 9 aylık dönemde 634 milyon 644 bin dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı. Sektörün eylül ihracatının ise 86 milyon 782 bin dolar olduğu görüldü.

Eylülde önemli pazarlara ihracat artışı

Bursalı sanayicilerin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya eylülde dış satımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,18 artış yaşandı. Ağırlıklı olarak otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin gönderildiği Almanya'ya eylülde 183 milyon 91 bin dolarlık dış satım yapılırken ocak-eylül dönemindeki ihracat da 1 milyar 242 milyon 253 bin dolar oldu.

Geçen ay Almanya'nın ardından en fazla dış satım Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye 2020'nin aynı döneminde 120 milyon 431 bin dolarlık dış satım yapan sanayiciler, ihracatı yüzde 15,98 artırarak 139 milyon 674 bin dolara yükseltti. Bursa'daki ihracatçılar Fransa'ya yılın 9 ayında 959 milyon 776 bin dolarlık ürün gönderdi.

Eylül ihracatında üçüncü sıradaki İspanya'ya dış satım 2019'un aynı ayına nazaran yüzde 36,92 artışla 81 milyon 345 bin dolardan, 111 milyon 379 bin dolara çıktı. Bu ülkeye ocak-eylül döneminde 653 milyon 939 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.