Sanayi ihracatında çarklar rekora döndü

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 25,4 artarak 20 milyar 2,6 milyon dolara çıktı.

Sanayi sektörü ihracatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 yükselişle 15 milyar 7,2 milyon dolara ulaştı.

Sanayi sektörünün dış satımı, şubatta toplam ihracatın yüzde 75'ini oluşturdu. Sanayi bünyesindeki sektörler arasında en fazla ihracatı 2 milyar 556,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirirken, en az dış satımı 10,5 milyon dolarla diğer sanayi ürünleri sektörü yaptı.

Sanayi grubu bünyesindeki sektörlerden demir ve demir dışı metaller ile çimento, cam seramik ve toprak ürünleri aylık ihracat rekoruna imza attı. Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artarak 1 milyar 244,8 milyon dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün dış satımı ise yüzde 30,3 yükselişle 429,9 milyon dolara ulaştı.

Şubatta ihracatın yüzde 6,2'sini demir ve demir dışı metaller sektörü, yüzde 2,1'ini de çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri dış satımı oluşturdu.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE ABD VE ALMANYA ÖNE ÇIKTI

Demir ve demir dışı metaller sektörü, en fazla ihracatı Almanya'ya yaparken, çimento cam seramik ve toprak ürünleri en fazla dış satımı ABD'ye gerçekleştirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü, şubat ayında Almanya'ya 343,6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 193,7 milyon dolarla İtalya, 127 milyon 823 bin dolarla ABD, 109,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 104,1 milyon dolarla Bulgaristan izledi.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü ise şubatta ABD'ye 134,7 milyon dolar tutarında dış satım yaptı. Sektör, bu ülkenin ardından İsrail'e 83,4 milyon dolar, Almanya'ya 48,2 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 37,8 milyon dolar, İtalya'ya 33,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İL BAZINDA İSTANBUL ÖNE ÇIKTI

İl bazında bakıldığında ise bu iki sektörde en fazla İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler dış satım gerçekleştirdi.

İstanbul'da faaliyet gösteren demir ve demir dışı metaller sektöründeki şirketler, şubat ayında 1 milyar 316,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul'da faaliyet gösteren çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü bünyesindeki şirketler de bu dönemde 368,5 milyon dolarlık dış satım yaptı.

TİM verilerine göre, şubat ayında sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 - 28 ŞUBAT SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) SANAYİ 11.948.803 15.007.172 25,6 75 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.120.551 1.313.821 17,2 6,6 Tekstil ve Hammaddeleri 744.974 884.000 18,7 4,4 Deri ve Deri Mamulleri 128.851 177.997 38,1 0,9 Halı 246.725 251.824 2,1 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.672.634 2.400.988 43,5 12 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.672.634 2.400.988 43,5 12 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.155.619 11.292.363 23,3 56,5 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.510.511 1.845.884 22,2 9,2 Otomotiv Endüstrisi 2.530.672 2.556.445 1 12,8 Gemi, Yat ve Hizmetleri 14.436 70.467 388,1 0,4 Elektrik ve Elektronik 1.063.994 1.177.166 10,6 5,9 Makine ve Aksamları 683.877 815.373 19,2 4,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 832.913 1.244.753 49,4 6,2 Çelik 1.191.759 1.787.154 50 8,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 330.050 429.935 30,3 2,1 Mücevher 307.688 489.250 59 2,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 233.224 327.211 40,3 1,6 İklimlendirme Sanayii 445.928 538.677 20,8 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 10.568 10.049 -4,9 0,1