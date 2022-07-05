Sanayi bölgesinin tek lavanta bahçesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Aysel Karagöz, çocukluğunda yarıda bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatını, çocuklarının okula başlamasının ardından tamamladı.
İHA'nın haberine göre sonraki yıllarda Isparta'ya yaptığı bir gezide gördüğü lavanta bahçelerine hayranlık duyan Karagöz, lavantaları araştırmaya başladı.
Uzun bir araştırmanın ardından Karagöz, sanayi bölgesinin ortasında bir lavanta bahçesi oluşturdu.
Bahçesini, misafirlerin hoş vakit geçirebilmesi için çeşitli dekorlarla süsleyen Karagöz, yetiştirdiği lavantaların yağını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Yoldan geçen vatandaşların da ilgi gösterdiği bu bahçe, düğün için fotoğraf çekimi yaptıracakların da uğrak noktası oluyor.
"BAHÇEMİZE İNGİLİZ LAVANTASINI EKTİK"
Ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam edemediğini söyleyen Aysel Karagöz, "Ben de çocuklarım okula başladıktan sonra bir boşluk oluştu. Çocuklarımla birlikte liseye başladım. Dışarıdan liseyi bitirdim. Liseden sonra üniversite sınavlarına girdim, üniversiteyi bitirdim. Şu anda da kızım ve oğlum üniversitedeler. Ben hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem çocuklarımın masraflarına yardımcı olabilmek için bu işe başladım.
Devam etmeye çalışıyorum. 2019 yılında Isparta'daki lavanta bahçelerine gezmeye gitmiştik. Zaten Isparta lavanta bahçeleri Türkiye'nin lavantada merkezi. Orada büyük bir hayranlık oluştu bende. Geldikten sonra araştırmaya başladım. Daha sonra her toprakta yetişebildiğini öğrendim. Hem bölgeye farklılık katmayı amaçladım hem de katma değeri fazla olan bir ürün. Görselinden yararlanabiliyorsunuz, bir çok yan ürünü var, onları değerlendirebiliyorsunuz ve yağı da çok şifalı bir ürün. 1 sene gibi bir araştırma sürecinden sonra Isparta lavantası değil de daha şifalı olduğu için İngiliz lavantasını bahçemize ektik" dedi.
"GEBZE'DE TEK LAVANTA BAHÇESİYİZ"
2020 yılında Gebze'de lavanta yetiştirmeye başladığını söyleyen Karagöz, "Lavanta çok yıllık bir bitki olduğu için sadece bakım çalışmalarını yapıyoruz. Yabani otlarını alıyoruz mümkün olduğunca. Dip gevşetmelerini yapıyoruz. Temmuz ayında hasadımızı yapıyoruz. Hasadı yaptıktan hemen sonra çiçeklerimiz distilasyona gidiyor. Oradan da yağ olarak bize geri dönüyor.
Sezonumuz sadece 1 ay. Bu süreci de değerlendirmek için, güzel fotoğraflar çekilebilmesi için ufak tefek dekorlarımız oldu. Düğün çekimleri oluyor bazen. İlgi görüyor. Bizi hiç tanımayan, bilmeyen insanlar bile yol kenarından geçerken ilgiyle içeriye girip gezmek istiyorlar. Çünkü bölgede tekiz. Gebze'de tek lavanta bahçesiyiz. Şu anda lavanta bahçeleri çoğalmaya başladı. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ'da da var, artık sadece Isparta'da değil. Trakya bölgesinde artık büyük lavanta bahçeleri var ve Gebze'de de biz yapıyoruz" diye konuştu.
"TEK AMACIM İNSANLARA ÖRNEK OLMAK"
Karagöz, "Bütün kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. Eğer kadınlar için bir şey katabildiysem ne mutlu bana. Daha fazlasını istemiyorum. Tek amacım insanlara örnek olmak. İsteyince olduğunu gösterebilmek. Onun dışında da bir amacım yok zaten" şeklinde konuştu.
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