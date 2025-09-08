Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Sanatta Yaratıcı Bakışlar III' İKSV Alt Kat'ta

        'Sanatta Yaratıcı Bakışlar III' İKSV Alt Kat'ta

        İKSV Alt Kat'ın 19-25 yaşları arası gençlere yönelik düzenlediği "Sanatta Yaratıcı Bakışlar III" atölyeleri, ekim ve kasım aylarında üç farklı atölyeyle sürecek. Gençlere farklı disiplinlerde sanatsal üretim deneyimi sunan programın yeni dönemi, 8 Ekim'de Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak atölyesiyle başlayacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 11:20 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:20
        'Sanatta Yaratıcı Bakışlar III' İKSV Alt Kat'ta
        İKSV Alt Kat tarafından, Paribu’nun desteğiyle 2023’ten bu yana düzenlenen Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programı, gençlere yaratıcılıklarını geliştirme ve toplumsal etki yaratma cesareti kazandırıyor. Programın yeni döneminde katılımcılar; Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar ile yeni nesil hikâye anlatımı, Merve Mepa ile medya arkeolojisi üzerine çalışarak sanatın farklı alanlarında hem teorik hem de uygulamalı deneyim kazanacak. Kontenjanı 25 kişiyle sınırlı olacak atölyeler için başvurular, İKSV Alt Kat ekibi ve atölye yürütücüleri tarafından değerlendirilecek. Atölyelere başvurular, İKSV Alt Kat web sitesinden yapılacak.

        “Sanatta Yaratıcı Bakışlar III” Atölye Programı

        Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak (23-25 yaş)

        Yazar ve akademisyen Beliz Güçbilmez, Manyetik Alan Metodu’nu yazarlığın öğretilebilir olduğuna dayanarak kapsamlı bir yazma ve düşünme sistemi olarak anlatacak. Katılımcılar bu atölyede, yazma alışkanlıklarını ve biriktirdiklerini metodun sunduğu bakış açısıyla nasıl harmanlayabileceklerini keşfedecekler. Kurmacanın temel bileşenlerini ayırt etmeyi, çekirdek bir fikrin etrafında sağlam yapı kurmayı ve yazarlık sezgisini geliştirmeyi hedefleyen atölye, Raymond Carver’ın Katedral adlı eserinden metin analizi yaparak yazma pratiğini derinleştirecek.

        Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar ile yeni nesil hikâye anlatımı (19-22 yaş)

        Yeni medya araçlarıyla üreten multidisipliner sanatçılar Hakan Sorar ve Ahmet Rüstem Ekici’nin atölyesinde, artırılmış gerçeklik (AR) ve kamera perspektifinin mekân algısı, hikâye anlatıcılığı ve yaratıcılığa sunduğu olanaklar keşfedilecek. Katılımcılar, dijital teknolojilerin sanat ve mekân deneyimindeki etkilerini teorik ve pratik olarak inceleyerek kamera vizörünün aracılığıyla mekânları tasarlama ve hikâye oluşturma üzerine çalışacaklar. Atölye süresince katılımcılar, dijital araçları etkili şekilde kullanmayı öğrenirken kendi projelerini geliştirme ve bu süreçte sanatsal bakış açısı kazanma imkânı bulacaklar.

        Merve Mepa ile medya arkeolojisi (23-25 yaş)

        Sanatçı ve araştırmacı Merve Mepa’nın yürütücülüğünde katılımcılar, geçmişin metotlarını günümüzle birleştirerek yaratacakları eserlerde sanatsal araştırma yöntemlerini kullanacaklar. Atölye süresince sanat, bilim ve sosyokültürel pratiklerin kesişimlerini haritalama, ağ oluşturma ve sanatsal araştırma yöntemleriyle inceleyecekler. Dört hafta boyunca eleştiri ve yoruma dayalı hikâye anlatımını, kolektif ve uygulamalı olarak öğrenecekler. Bu atölye, tarihsel referansları temel alarak kayıt ve veri görselleştirme pratiklerini inceleyip yeni anlatım biçimlerini keşfetmeyi hedefliyor.

        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İKSV Alt Kat
        #Beliz Güçbilmez
        #Merve Mepa
        Habertürk Anasayfa