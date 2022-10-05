Senaryosunu Genco Erkal'ın yazdığı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi.

Belgesel, Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen ismi Yıldız Kenter'in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri bugüne dek birlikte oynadığı oyuncuların, aile fertlerinin, öğrencilerinin ve yakın dostlarının tanıklıklarıyla aktarıyor. Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün danışmanlığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Selçuk Metin oturuyor. Senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Doğan Sarıgüzel'in üstlendiği Caniko'nun müzikleri Murat Evgin imzası taşıyor.

KASIMDA FAZIL SAY, GÜLSİN ONAY VE BURÇİN BÜKE'Yİ AĞIRLIYOR

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile 10 Kasım Perşembe akşamı aynı sahnede buluşacak.

Bu benzersiz konserde Fazıl Say'ın, piyano ve keman için yeni bir uyarlamasını yaptığı, Wagner'in ünlü Tristan ve İsolde operasındaki Prelüd ve Aşk Ölümü parçaları Türkiye'de ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Programda Robert Schumann'ın Keman ve Piyano için Sonat No. 1 Minör, Op. 105 eseri, Albert Dietrich/Robert Schumann/Johannes Brahms'ın birlikte bestelediği dört bölümlü bir çalışma olan "F-A-E sonatı" ve Fazıl Say'ın Kaz Dağları keman ve piyano sonatı da yer alacak.

23 Kasım Çarşamba akşamı dünyaca ünlü piyanist, devlet sanatçısı Gülsin Onay, çok özel bir resital ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sanatçı gecede, J. Haydn, F. Mendelssohn-Bartholdy ve yorumları ile Polonya Hükümeti tarafından Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırıldığı F. Chopin'den eserler seslendirecek.

Gecede ayrıca, ENKA Vakfı'nın destekleri ile Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde masterclass programına katılan ve pek çok ödülün yanı sıra son olarak İstanbul'da gerçekleşen "4. International Piano Competition (IPC)"da birincilik elde eden genç yetenek Yaman Öner, iki eserin icrası için sahneye davet edilecek.

Yeteneği küçük yaşta keşfedilip yurt dışına eğitime gönderilen, başarılarla dolu kariyerine pek çok ödül sığdırırken 10 albüme imza atan piyanist ve besteci Burçin Büke, 29 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu'na konuk olacak. Romantik dönemin önde gelen bestecilerinden Frédéric Chopin'den Nocturne Op. Posth, Fantaisie-Impromptu ve Scherzo No: 2'yi seslendirecek sanatçının bu çok özel resitali, George Gershwin'in solo piyano ve caz orkestrası için bestelediği ünlü eseri Rhapsody in Blue ile son bulacak.