Sanatı ailece evden keşfet

İstanbul Modern, sergi sanal turları, dijital arşiv ve koleksiyon seçkileri, YouTube kanalından yapıtlara ilişkin anlatımlar gibi pek çok paylaşımın ardından 'Şimdinin Peşinde' adlı koleksiyon sergisinde yer alan yapıtları çocuklar ve aileleriyle buluşturuyor. Çocukların sanatı evden keşfetmelerini sağlamak, sanatçıları tanıtmak, yapıtlarında kullandıkları teknik ve malzemeleri anlatırken onların dünyasını aktarmak amacıyla eğitim uzmanları tarafından hazırlanan videolar, İstanbul Modern'in sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

İstanbul Modern'in 'Şimdinin Peşinde' adlı koleksiyon sergisinde yer alan Necla Rüzgar'ın 'İçfauna 1', Burhan Doğançay'ın 'Parlayan Yıldız', Sabri Berkel'in 'Soyut Kompozisyon' ve Ömer Uluç'un 'Manzara Kuşu, Orman Yangını I, Orman Yangını II, 2001' adlı yapıtları ailece sanatı keşfetmek isteyenleri bekliyor.