Sanatçıların köyünde Müslüm Gürses için çınar fidanı dikildi

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu köyün Büyük Ustalar Çınarlığı'nda bir araya gelen sanatçılar, 7 yıl önce hayata gözlerini yuman Müslüm Gürses adına fidan dikmek için toplandı.
Program kapsamında, Büyük Ustalar Çınarlığı'na, heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli tarafından yapılan Müslüm Gürses büstü konuldu.
Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmada, Büyük Ustalar Çınarlığı'nda, Türkiye'nin vefat eden değerli sanatçı ve kültür adamlarının anısını yaşatmak için çınar fidanları diktiklerini söyledi.
Bu anlamda çok sayıda sanatçı, kültür adamı ve önemli ismin burada birer ağacının olduğunu ifade eden Taşdiken, "Eğer kültürün, bir değerin yaşatılmasını istiyorsanız, mutlaka teşvik etmek, takdir etmek önemli. Ebediyete intikallerinin ardından onlara verdiğimiz değeri gösterecek işaretler de yapmamız lazım. İşte bugün Müslüm Gürses'in vefatının 7. yıl dönümü. Onun adına bir çınar dikiyoruz. Akşam da mini bir söyleşi ile onun hatıralarını arkadaşlarımız anlatacaklar. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
- "Çok iyi kalpli bir insandı"
Daha sonra söz alan bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, Müslüm Gürses'in birçok sanatçı gibi yanlış tanıtıldığını iddia etti.
Geçmişte, yanlış sanatçıların doğru, doğru sanatçıların da yanlış tanıtıldığını savunan Erbaş, "Yıllarca 'jiletçi, 'arabeskçi' diye... Öyle bir şey yok. Bizim müziğimiz zaten türküler de arabesktir, arabeskler de türküdür. Hepsi aynıdır. Müslüm Gürses yapmacık değil, çok doğal bir adamdı. Gerçekten çok iyi kalpli bir insandı. Çok acı çekmişti, acı çekmeyen ozan bir şey anlatamaz. O acıları müzikle anlatabildi." ifadelerini kullandı.
- "Gönül telimizi titreten bir sanatçımızdı"
Komedyen Fatih Mühürdar da hayatta iken yakından tanıdığı Gürses ile birçok program ve turnelerde beraber olduğunu belirtti.
Müslüm Gürses'in çok iyi kalpli bir insan olduğunu anlatan Mühürdar, "Gönül telimizi titreten bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Burada Müslüm Gürses'in de bir çınarının olması çok güzel. Bu güzel heykeli yapan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir insandı, heykeli de çok güzel olmuş." dedi.
Konuşmaların ardından Müslüm Gürses'in isminin yaşatılacağı fidan, sanatçılar, köy sakinleri ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu, ardından fidana can suyu verildi.
Daha sonra sanatçılar, köydeki anma programında Müslüm Gürses'in sevilen şarkılarını seslendirdi.
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