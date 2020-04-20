Sanatçıların canlı performansları "Sanat Cepte" ile izlenebilecek

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri sürecinde tiyatro, opera, bale ve müzik gibi alanlardan sanatçılar ile sanatseverleri internet üzerinden buluşturacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bugünden itibaren pazar günleri hariç her gün saat 11.00 ve 16.00'da oyuncu ve sanatçılarla yeni bir canlı yayın dizisi gerçekleştirilecek.
"Sanat Cepte" uygulamasının Instagram hesabı "instagram.com/sanatcepte" adresinden canlı yayınlanacak programlarda sanatçılar 15-20 dakikalık performans sergileyecek.
Tiyatro, opera, bale ve müzik alanlarında önemli çalışmalara imza atan sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra uygulama ile çocuklara eğitmenlerce canlı bale eğitimleri de verilecek.
Canlı yayınların kayıtlarına "Sanat Cepte" ve Bakanlığın YouTube kanalından erişilebilecek.
- Bu haftanın programı
Açıklamaya göre program, bugün saat 16.00'da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan'ın programıyla başlayacak.
Program kapsamında yarın 11.00'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasından Bülent Evcil'in flüt, 16.00'da Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç'ın tanbur ve ney konserleri dinlenebilecek.
22 Nisan Çarşamba saat 11.00'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından Moliere'in "Cimri", 16.00'da Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Arzu Tan tarafından Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" oyunundan bölümler sunulacak.
23 Nisan Perşembe saat 11.00'de Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Alpay Aksum'un, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" oyunundan, 16.00'da ise Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Osman N. Ercan'ın, Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" oyunundan bölümler izlenebilecek.
24 Nisan Cuma saat 11.00'de İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosundan Serkan Çağrı klarnet, 16.00'da ise İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğundan Göksel Baktagir kanun dinletisi sunacak.
25 Nisan Cumartesi saat 11.00'de Ankara Devlet Opera ve Balesinden çocuk balesi eğitmeni Ömür Uyanık'ın, 16.00'da ise İstanbul Devlet Opera ve Balesinden tenor Hakan Aysev'in programları izlenebilecek.
- "Sanat Cepte"
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sanat Cepte" uygulaması Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Bakanlığa bağlı koro ve orkestraların gerçekleştirdiği sanat etkinliklerinin duyurulmasına ve biletlerinin temin edilmesine imkan sağlıyor.
Uygulama, koronavirüs sürecinde sanatı ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturmak için de görev üstleniyor.
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