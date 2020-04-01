Sanatçılar online konserlerde sevenleriyle buluşacak

Sanatçılar, "Evde Kal Ama Sanatsız Kalma" sloganıyla başlatılan canlı konser serisinde sevenleriyle buluşuyor.

Daha önce Bekir Köse'nin canlı performans sergilediği belediyenin sosyal medya hesaplarına bu kez ses sanatçısı Mustafa Demirci konuk olacak.

Demirci, belediyenin "Evde Kal Ama Sanatsız Kalma" sloganıyla devam ettirdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.

Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser 20.00'de gerçekleştirilecek.