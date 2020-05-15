Sanatçılar ile tıp öğrencileri, sağlık çalışanlarının mücadelesine "Sanat Sağlık Elele" projesiyle destek verdi

AA

Tıp fakültesi öğrencilerinin başlattığı projede eserler, sanatçılar Orhan Hakalmaz, Esat Kabaklı, Aykut Kuşkaya, İbrahim Sadri, Azerin, Mesud Uz, Nisan Kumru, Fethi Çağıl ve Bekir Çiçek tarafından şiir ve türkü olarak seslendirildi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çiftci ile bazı akademisyenler ve projenin sahibi öğrenciler, yazar Rıfat Ilgaz'ın "Biraz Daha Sabır" adlı şiirini okuyarak, özel videolar hazırladı.

Avicenna Bilim Topluluğu Temsilcisi Sefa Koral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen salgında bir ülkenin sağlık sisteminin sağlamlığının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahreddin Koca önderliğinde tüm dünyaya adeta ders verir nitelikte çalışma yürütüldüğünü belirten Koral, şunları kaydetti:

"Koronavirüs mücadelesinde hiç şüphesiz ki sağlık çalışanlarımız kelimelere sığamayan fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla birer sağlık kahramanlarına dönüşmüşlerdir. Bizler de doktoru, hemşiresi, temizlik görevlisi, hasta bakıcısı ve daha sayamadığım tüm personeli ile ülkemizin sağlık ordusunun Mehmetçikleri olan bütün pelerinsiz kahramanlarına bir nebze de olsa minnettarlığımızı hissettirmek adına, Rektörümüz Prof. Dr. Şahin himayalerinde ve topluluğumuz danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Çiftci hocamız liderliğinde 'sanatsağlıkelele' projemizi başlattık."

Projede değerli sanatçıların hiçbir karşılık gözetmeksizin içlerindeki minnettarlığı eserlerde yansıttıklarını dile getiren Koral, "Umuyoruz ki ülkemizin diğer pek çok değerli sanatçıları da kendi sanatları ile bu birlik halkasına katılacak ve kol kola verdiğimizde neler başarabildiğimizin canlı tanıkları olmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.