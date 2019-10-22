İHA'nın haberine göre; Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sedat Erdiş, kendisine Karadeniz'den kargo ile gönderilen ve içinde fındık bulunan paketin açıldığını, içinden de bir miktar fındığın yendiğini öne sürdü.

Erdiş, yaşanan olaya sosyal medyaya hesabı üzerinden fotoğrafları paylaşıp tepki gösterdi. Sedat Erdiş, "Kargo bu kadar aç olabileceğinizi düşünmemiştim. Alt tarafı fındık. Açmadan bana deseydiniz kapıda hepsini verirdim. Şerefsizsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.