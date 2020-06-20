Sanatçı Safiye Soyman'dan "maske ve mesafe" çağrısı

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde şarkısına klip çeken sanatçı Safiye Soyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Bardakçı Koyu'ndaki bir otelde şarkısına klip çeken Soyman, verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin maske takarak yetkililerin aldığı tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Salgının en kısa sürede bitmesi temennisinde bulunan Soyman, "Herkes maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarsa ülke olarak bu işi bitiririz diye düşünüyorum. Zabıtayı, polisi görünce maske takmak, mesafeyi ayarlamak yerine bu tedbirleri sürekli uygulayalım. Öpüşmeleri ve dokunmaları bırakalım. Bu salgını ülkemizde bitirerek dünyaya örnek olalım." diye konuştu.

Sanat yaşamında 30 yılı geride bıraktığına değinen Soyman, içinde ukde olarak kalan 30 yıl önce seslendirdiği "Gelen vurdu, giden vurdu" şarkısına klip çektiğini ifade etti.

Bu şarkının kendisini "Safiye Soyman" yaptığını dile getiren sanatçı, "Müzik patronum Bülent Kaya, hakkını yemeyelim ve şarkıyı yeni nesle de tanıtalım istedi. Yeni versiyonuyla, klip çekiyoruz." dedi.