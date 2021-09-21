Sanatçı Ruhi Su, düzenlenen özel etkinlikte yad edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlikte konuşan sanatçının oğlu ve Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ilgın Ruhi Su, sanatçının biyografisinden, yaşamının önemli başlıklarını anlatarak, etkinlikte emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.
Bu yıl 46. senesini kutlayan Ruhi Su Dostlar Korosu, sanatçının "Zahit Bizi Tan Eyleme", "O Yar Gelir", "Yenice Yolları", "Bugün Yardan Haber Geldi" eserlerinin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı. Koro, etkinliğe misafir sanatçı olarak katılan Yunan sanatçı Kontralto Alexandra Gravas'ın "Dursun Bebek" ve "Omorfi Poli", Şuşan Kalataş'ın ise "Mayro" eserlerine de eşlik etti.
İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ise "Gelin Canlar Bir Olalım", "Gam Çekme Haline", "Dam Üstüne Çul Serer" ve "El Vurup Yaremi İncitme Tabip" eserlerinin de aralarında yer aldığı bir seçkiyi seslendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve koordinatör Figen Ayhan Karakelle'nin de kısa birer konuşma yaptığı etkinliğin sunumunu, oyuncu, yazar Orhan Aydın gerçekleştirdi.
Yaşamı boyunca 16 adet 45’lik plak, 12 uzun çalar yapan sanatçının yurt dışında verdiği konserlerden birinde çekilen ve görüşlerinin yer aldığı İngilizce bir video da etkinlikte yayınlandı.
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