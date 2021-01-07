Özgen'in vefatı, İTÜ TMDK'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Değerli hocamız İhsan Özgen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Ülkemize nice sanatçılar kazandıran, öğrenciler yetiştiren, yüzyılımıza hafızalardan silinmez izler bırakan duayen hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.
"TANBURİ CEMİL BEY'DEN SONRA ZİRVE İSİMLERDEN"
Sanatçı Cihat Aşkın, Özgen'in vefatına dair, yaptığı açıklamada "İhsan Özgen, klasik Türk müziğinin yetiştirmiş olduğu en değerli isimlerin başında gelmektedir. Onun sadece kemençe sanatçılığı değil besteciliği, ressamlığı, yazarlığı, daha doğrusu komple sanat insanlığı Türk müziğinin içerisinde çok önemli bir yer bırakmıştır. İhsan Özgen, Tanburi Cemil Bey'den sonra bu alanda yetişmiş olan saz üstatlarının en zirve isimlerinden birisidir. Onun sanat anlayışı kendi köklerinden geliştirerek oluşturmuş olduğu modern bir çizgiye sahiptir. Yaptığı resimler, besteler, taksimleri, birlikte müzik yaptığı dünyanın önemli ustaları bu alanda onun zengin koleksiyonuna katmış olduğu en büyük değerlerdir. Yetiştirmiş olduğu öğrenciler ile bu çığırı devam ettirmiş olan Özgen, her zaman saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anılacaktır." dedi.
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