Açık Diyalog İstanbul sanatseverleri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Emre Zeytinoğlu önderliğinde 3 Ocak'ta saat 18 - 21.30 arasında Sanat ve Globalizasyon semineri gerçekleşecek. Katılımcılar, 1990 sonrasındaki 'sanat' ve 'özne' tanımlarını ele alacak, bunları yeni bir 'dünya siyaset', yeni 'teknolojik gelişmeler' ve yeni bir 'felsefi alan' içinden inceleyecek. Seminerde, 'modern estetik' ile 'çağdaş sanat' arasındaki kopmalar ve bağlantılar üzerinde durulacak.

Üç bölümden olacak seminerde, birinci bölümde, 'çağdaş sanat', 'dünya siyaseti' ve 'özne' açısından değerlendirilecek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, hangi yeni olanaklardan yararlandığı belirtilerek 'estetik' hakkında bir sorgulama gerçekleşecek.

İlk bölümde verilen bilgiler üzerinden örnekler gösterilecek ve bu sanat yapıtlarının 'estetik' ve felsefi referanslar ile ilişkileri üzerine konuşulacak. Bu ilişkiler, yine Yunan felsefesinden başlayarak, günümüze kadarki dönemlerde ortaya çıkan 'felsefe ve sanat' alanını kapsayacak. Sonuç bölümünde, yapıtlardan verilen örnekler çoğaltılacak ve daha önce derslerde sunulan bilgiler çerçevesinde, bunlar hakkında yorumlara ve tartışmalara geçilecek.