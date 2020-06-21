Sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu, "Hatıralara Yolculuk" programına konuk oldu

Bugüne kadar yazar Ahmet Ümit, Nazlı Eray ve Buket Uzuner'i ağırlayan programda, İrepoğlu, dünden bugüne önemli anılarını ve yaşanmışlıklarını fotoğraflar eşliğinde dinleyicilerle paylaştı.
İrepoğlu, kendisini Nurhan Atasoy'un yetiştirdiğini belirterek, okula başlamadan önce sürekli teyzesiyle birlikte gittiği Topkapı Sarayı'nın her köşesini gezdiğini ve sanat tarihçiliğine o dönemden başlayarak merak saldığını söyledi.
Pek çok romanının ilham kaynağının yine Topkapı Sarayı olduğuna işaret eden İrepoğlu, şöyle devam etti:
"Orada yaşanmışlıkları hissederek yazılarımda yansıtmaya gayret ettim. Örneğin 'Cariye' romanım sadece Topkapı Sarayı'nda ve 3 kişi arasında geçer. Kendine özgü ilginç bir kişiliği olan bir padişah, daha da ilginç bir kişiliği olan ve güçlü bir kadın cariye ile farklı bir harem ağası. Her şey bu üçlü arasında geçiyor ve bu kitap eserlerimin arasında en çok yabancı dile çevirilen romanım oldu. Zannediyorum 15 dile çevrildi."
İrepoğlu, konuşmasında Selim İleri ile yakın dostluğundan da bahsederek, gazeteci yazar Turhan Günay ile de her romanını yazdıktan sonra fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.
Büyükada'nın hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Gül İrepoğlu, şunları kaydetti:
"Çok uzun yıllardır yazlarımızı Büyükada'da geçiriyoruz. Kışları da hafta sonları olabildiğince gidiyoruz. Orada denize bakan bir çalışma masam var. Yazmak en büyük mutluluk benim için ve bu kadar sevdiğim bir yerde yazmaktan başka daha ne isteyebilirim ki... İhtiyaç molaları dışında o masadan hiç kalkmıyorum. Birçok kitabımı adada yazdım ve tamamladım. Mesela Ayvazovski romanımı tamamen orada yazdım. The Rose kitabımı orada tamamladım. Büyükada'yı çok seviyorum. Bu yüzden de her romanıma adayla ilgili bir sahne koymaya çalışıyorum. Çünkü insan bildiği şeyi yazmak istiyor. 'Kavuşmak' romanımda da en can alıcı sahne Büyükada'da geçiyor. Doğrusu güzellikleri yazmak insanı sevinçle dolduruyor. Bence Büyükada tek başına bir roman kahramanı. Bu yaz da orada neler yazacağım tasarladım."
Doktora tezini Feyhaman Duran üzerine yaptığını ve Sakıp Sabancı Müzesi'nde "Feyhaman Duran - İki Dünya Arasında" başlıklı serginin hazırlıklarına da katkıda bulunduğunu dile getiren İrepoğlu, "Feyhaman'ın tablolarından bir tanesini Kavuşmak romanımda uzun uzun işledim. Neredeyse Duran'ı romanın kahramanı haline getirdim." dedi.
İrepoğlu, ressam ve sanat tarihçisi Zeki Faik İzer ile her hafta uzun uzun sanat sohbetleri gerçekleştirdiğine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beni eğitmeye karar vermişti. Ondan çok öğrendim. Ona olan minnetim her daim sürüyor. Sonra aramızdaki konuşmaları kayıt almaya başladım ve Zeki Faik İzer hakkında bir kitap yazdım. İyi ki de yazmışım. Çünkü bunları kalıcı hale getirmek gerekiyor ve onun atölye evinin atmosferinde bulunmak bile çok önemliydi. Dinleyeceğimiz müzikleri o seçerdi. Bunları yaşamış olmak çok büyük zenginlik. Hepsi benim hayatımı renklendirdi ve ben bu renkleri (okurlarıma) yansıtmaya gayret ediyorum. Çabam bunun için. İnşallah daha çok yapacak şeyim var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!