Sanat sezonu açıldı

Dostluk, kardeşlik ve cömertlik değerleriyle bir araya gelen Brothers topluluğu, Contemporary İstanbul'un hemen öncesinde, İstanbul'un yeni sanat sezonunun açılışı niteliğinde bir etkinliğe imza attı.

Sanat, basın ve cemiyet hayatının önde gelenlerinin ağırlandığı gecenin konukları arasında Selçuk Tümay - Evin Tümay, Ahmet Güneştekin, Ali Güreli - Rabia Güreli, İnci Aksoy, Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ, Levent Erden, Bedri Baykam - Sibel Baykam, Hasan Bülent Kahraman, Yasemin Özkaya, Aslı Pamir, Emin Hitay, Ferhan İstanbullu ve Elif Dürüst yer aldı.

Ahmet Güneştekin

Gecede 'İskoçya'nın 85 Aroması' temalı zengin kültür, tarih, muhteşem doğa ve eşsiz aromaların çağrışımlarını içeren 3 boyutlu kapsayıcı bir video mapping gösterisi gerçekleşti.

Elif Dürüst

Esma Sultan Yalısı'nın duvarlarının tuval olarak kullanıldığı, viyolonsel, piyano ve soprano performansların eşlik ettiği, 3 boyutlu video mappping gösterisi izleyicilerden büyük beğeni ve alkış topladı. Esma Sultan'daki büyülü atmosfere imzasını atanlardan biri de farklı etkileşimlerin izlerini taşıyan müziğiyle Akın Sevgör oldu. Müzisyen, gecedeki canlı performansıyla 12 Eylül'de çıkacak yeni albümü 'Formation'ı ilk kez dinleyicilerin beğenisine sundu.

Bedri Baykam - Sibel Baykam