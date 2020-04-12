Kültür ve sanat eve taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı karantina günlerinde yeni bir uygulamayla sanatı evlere taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı karantina günlerinde yeni bir uygulamayla sanatı evlere taşımaya başladı. Bakanlık, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Sanatseverlerimiz için Bakanlığımızın YouTube kanalına bu hafta (https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak); İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Orkestra ve Balemizin sahneye koyduğu bale temsilleri; Giuseppe Verdi'nin 'Üç Silahşör'ü ve Gaetano Donizetti'nin 'Don Pasquale'siyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Orkestra ve Koromuzun seslendirdiği Giuseppe Verdi'nin bestesi 'Giovanna D'arco' (Jan Dark) konserini ekledik.

Devlet Tiyatrolarımız, Devlet Opera ve Balemiz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro, orkestra ve topluluklarımıza ait, başta çocuklarımız olmak üzere her yaşa ve zevke hitap edecek birbirinden keyifli, eğlenceli ve ilgi çeken temsil ve etkinliklerinin olduğu içeriği, YouTube kanalımızda 'Sanat Heyecanı Evimizde' diyerek sanatseverlerimizin ilgisine sunmaya devam ediyoruz.

Bunların dışında YouTube kanalımızda başka neler mi var?

Devlet Tiyatrolarımızın özellikle küçük sanatsever dostlarımızın keyifle izleyeceği, sahnelendiği zamanlarda büyük ilgi gören; 'Çizmeli Kedi', 'Uğur Böceği Benekli', 'Eşek Kulaklı Kral Midas', 'Sihirli Kitap', 'Mikrobik ile Gribik', 'Sinco Akıllı Sincap', 'Papağan Kaçtı', 'Dünyanın Eski Zamanlarında', 'Turta Girmemiş Orman' ve 'Tembel Memiş' adlı çocuk oyunları...

Yine Van, Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrolarımız sanatçılarınca Necip Fazıl'dan Tarık Buğra'ya usta yazarların önemli eserlerinden sahneye uyarlanan; Kahvede Şenlik Var, Reis Bey, Osmancık, Bir Nefes Dede Korkut, Leyla ile Mecnun ve Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy oyunları...

Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelendiğinde büyük ses getiren; 'Romeo ve Juliet', 'La Traviata', 'Carmen', 'Giselle' ve "L'elisir d'amore" opera ve bale temsilleri...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğumuz, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubumuz ve İzmir Devlet Senfoni Orkestramız başta olmak üzere orkestra, koro ve topluluklarımızın çeşitli zamanlarda sahneye koydukları konser ve gösteriler.

İçinden geçtiğimiz bu önemli dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak milletimizin yanında olduğumuzu ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Tüm sahnelerimizde, sanatçılarımız ve sahne arkasındaki teknik ekibimizle birlikte en kısa zamanda sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizi ve sanat severlerimizi ağırlamak dileğiyle.

Takipte kalın, sağlıklı kalın.