Sanal serginin açılışı sosyal medyadan canlı yayınla yapıldı

AA

Hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanat eserlerinin internet üzerinden sanatseverlere sunulduğu serginin açılışına, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı katılım gösterdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, canlı yayınla katıldığı serginin açılışında, Konya'nın kültür, sanat, ilim ve irfan şehri olduğunu söyledi.

Kentin güzel sanatlar alanında önemli bir yeri olduğuna işaret eden Belviranlı, şöyle konuştu:

"NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi de faaliyete geçtikten sonra bu eserlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadı. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var: Nereden bakıyorsan, neyi arıyorsan osun sen. Sanatın içinde ne kadar aşkı arayıp ortaya çıkarabiliyorsak, Cenab-ı Hakk'ı bulabiliyorsak o kadar güzel oluyor. O yüzden Allah, bu sanatlarla daim ve kaim olmayı sizlere nasip etsin, bizleri de bu sanatları ortaya çıkaranlara dua edenlerden eylesin."

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise salgın sürecinde bazı alışkanlıkların değiştiğini, çoğu faaliyetin sanal ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Sanat açısından önemli bir etkinliğin yerine getirildiğini ifade eden Zorlu, "Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen önemli bir açılış bu. Mübarek ramazan günlerinde Cenab-ı Hakk'ın 'sani' sıfatının tecelli ettiği eserleri içeren güzel sanatlar sergisini ortaya çıkaranların amelleri kat kat olacaktır. Bizler de Allah'ın sani sıfatının temsilcileri olan sanatkarları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışı gerçekleştirilen sergi, "gsfgaleri.erbakan.edu.tr" adresinde ziyaretçilerini bekliyor.