'Sanal markete talep 4 kat arttı'

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CEO Club toplantıları online platforma taşınarak "CEO Club Online Summit" olarak gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen online toplantıda konuşan Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, bu dönemde gıda perakendesinin sağlık sektöründen sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi.
5 BİN EK İSTİHDAM
Bu süreçte en gözde uygulamanın sanal market olduğunu ifade eden Tort, ''Son 2 yıl içerisinde sanal market üst üste yüzde 75 büyümüştü. Bu dönemde sanal marketimizde tam 4 kat artan bir talep var. Hala da arzu ettiğimiz şekilde talebi karşılayabilir durumda değiliz" dedi. Tort, Macro marketlerinin ve Tazedirekt'in kendi online operasyonlarının da bulunduğunu belirterek, buralarda 6-7 kat artış yaşandığını söyledi. Tort, son yıllarda giderek yaygınlaşan hızlı teslimat uygulamaları kapsamında, "Migros Hemen" ismiyle müşterilerin aldığı ürünleri kısa sürede adreslerine ulaştırdıklarını kaydederek, "Yarım saatlik teslimat süreleri var ancak şu anda daha az lokasyonda geçerli. Bu hizmet talebinde şu anda 7-8 kat artış görüyoruz" diye konuştu. Tort, bugüne kadar 45 bin kişiyle çalışan Migros'un bu süreçte 5 bin ek istihdam sağladığını da dile getirdi.
Tort, ilk hafta stok dürtüsüyle insanların temel gıda ve hijyen ürünlerine rağbet gösterdiğini kaydederek, sonraki haftalarda kişisel bakım ürünlerinin, Türk kahvesinin, hamur mayasının, kuruyemiş gibi atıştırmalıkların, spor malzemelerinin satışında belirgin bir artış yaşandığını bildirdi.
TELEFONLA SİPARİŞ ALACAK
Özgür Tort, yeni uygulamayı devreye sokacaklarını belirterek, "Sadece sanal market pratikliğinde değil telefonla dahi sipariş verilebilecek bir uygulamanın testi tamamlandı. Bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru devreye almayı planlıyoruz. Başlangıçta ramazan kolileri, özel paketler gibi hızlı sipariş verilecek alanlarda uygulayacağız. 65 yaş üstü müşterilerimizi öncelikli hale getireceğimiz, salt onlara özgün bir hizmeti devreye alıyoruz" dedi. Tort, geçmişte uyguladıkları, Avrupa'da çok yaygın olan ancak Türkiye'de pek tutmayan mağazadan teslimat uygulamasını 15 ilde tekrar devreye aldıklarını söyledi.
'4 BAKANLIĞA ÖNERİMİZİ İLETTİK'
Sokağa çıkma yasağı süresi artarsa nasıl aksiyon alınacağına yönelik soru üzerine Tort, “Mağazaların açık olmasının riskleri var, dışarı çıkma yoğunluğu açısından ama diğer taraftan da mağazanın açık olmasının getirdiği tüketici nezdinde bir psikolojik rahatlık var. Bu ikisinin dengelenmesinin doğru olduğu görüşümüzü gıda perakendesinin temsilcileri olarak 4 bakanlığımızla paylaştık. Hangi model olursa olsun özellikle online ticaretin, eve teslimat modelinin bu süreçte çalışmasına devam etmesini sağlamak durumundayız” yanıtını verdi.
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