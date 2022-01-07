Sanal Gerçeklik ile eğitim mümkün mü?

Öğrencilerin eğitim ve öğretim deneyimini daha da geliştirmek için çocuklara özel ESL (İkinci dil olarak İngilizce) eğitimi veren Avrupa lideri Novakid, 80'den fazla temalı panoramik 3D (3 Boyutlu) geziden oluşan bir Sanal Gezgin kursu oluşturdu. VR teknolojileri ve CLIL (İçerik ve Dil Entegre Öğrenme) dersleri, eğitim sürecini daha kapsamlı, etkili ve ilgi çekici hale getirir.

Sanal Gerçeklik, kullanıcılarına sürükleyici bir deneyim kazandırmayı amaçlar. Bu deneyim ile öğrencilerin katılımını artırmayı amaçlayan gelişen bir dijital öğrenme aracıdır. STEM ve Sağlık Çalışmalarında, bu sürükleyici deneyimler, pratik hedefleri nedeniyle uzun ve derin bir geçmişe sahiptir. Dil, Felsefe veya Sanat gibi daha az belirgin alanlarda, sürükleyici bir öğretim deneyimi sağlayarak içeriği destekleyici roller oynarlar. Uzmanlar, 2026 yılına kadar eğitim pazarındaki küresel sanal gerçekliğin değerinin 13 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

360 derece VR teknolojisi, eğitim ortamını daha etkileşimli ve yüksek katılımlı bir hale getirir. 2020'den bu yana, bu tür sürükleyici teknolojilerin, bilişsel yükü ima eden “büyüyen endişe”yi, Sınırlı hareket kabiliyetini, öğrenci ve öğretmen arasında uzun süreli göz temasını ve pandemi sonrası “Zoom yorgunluğunu” önlemeye yardımcı olabileceği gözlemlendi.

Araştırmalara göre, VR, hedeflenen dile doğrudan maruz kalma nedeniyle konuşma ve kelime dağarcığı üzerinde çalışmak için ESL (İkinci Dil olarak İngilizce) öğretiminde en sık uygulanmaktadır. Artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR)Tte de olduğu gibi sanal gerçeklik de tek başına “öğrencilerin dil yeterliliğini geliştirmek için yeterli olmayacaktır”: Eğitim içeriklerinin kalitesi çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bu nedenle Novakid ESL platformu, VR teknolojilerini çocuklara yönelik İngilizce kurslarında eğitim içeriğine hizmet etmesi için kullanmaktadır.Öncelik, dersleri daha çekici hale getirmek. Virtual Explorer kursu sırasında öğrenciler, Güney Amerika'daki Galapagos Adaları'nı ve Iguazu Şelalelerini sanal olarak ziyaret etme, Antarktika'daki penguenleri gözlemleme ve İspanya'daki Altamira'daki mağara resimlerine kendi gözleriyle hayret etme şansı yakalar. Novakid sanal 3D turları, aynı zamanda, yapılmış ilk uçağı yakından keşfetmelerine, Hindistan’da baharatlar için "alışverişe/pazara gitmelerine" ve hatta Yeni Zelanda'daki Yüzüklerin Efendisi çekim alanını ziyaret etmelerine olanak tanır.

İkinci olarak, İngilizce sanal turlar, öğrencilerin dili bir konu olarak görmeyi bırakmalarına ve bunun yerine onu bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğrenmelerine olanak tanır. “Her dersle birlikte kazanılan sözcükler ve sözcüksel ve dilbilgisi yapıları vardır ve çocuklar bunları “geziler” sırasında öğretmenin yardımıyla kullanmak durumunda kalacaklardır. Novakid'in eğitim programları başkanı Amy Kroveletskaya “Çocukların dil becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine de yardımcı oluyoruz: örneğin, dersteyken çocuklar kendi video oyunlarının fikriyle gelebiliyor.” diyor.

Panoramik 3D turlar sayesinde öğrenciler evlerinin konforundan ayrılmadan “seyahat edebilirler”: panoramik ekranlar 360° dönebilir, bu da öğrencilerin her ayrıntıyı incelemesini sağlar. “Önemli olan çocukların yeni yerleri görüp dolaşabilmeleri ve ardından öğretmenleriyle birlikte bunları tartışabilmeleridir. Bu onlar için ilginç, yeni bir macera ve VR teknolojisi bu macerayı çok gerçekçi hissettiriyor” diyor Kroveletskaya.

Novakid metodistleri her ay Virtual Explorer kursu için yeni ilgi çekici turlar hazırlıyor. Aralık ayında Novakid platformunda başlatılan yeni derslerde öğrenciler, VR gezileri sırasında öğretmenleri eşliğinde Amelia Earhart, Van Gogh, Elon Musk ve Steve Jobs gibi büyük ve sıradışı insanların hayat hikayelerini keşfederken aynı zamanda onlar hakkında konuşma ve tanıma fırsatı buluyor.

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