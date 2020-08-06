Sanal fuarlar Türkiye'nin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sağlanacak

AA

Eker, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubunun üniversite ve sanayinin etkin bir şekilde birlikteliğinin sağlanmasına, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılarak sanayi profilinin orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara çevrilmesini sağladığını belirtti.

KÜSİ olarak yapacakları fuarlarla Avrupa'daki akademik ve ticari paydaşların dikkatini Türk teknolojisine ve endüstrisine çekmek istediklerini ifade eden Eker, "Yıl sonuna kadar 4 faaliyet gerçekleştirmeye karar verdik. Bunlardan birisi tensip buyurursa TBMM Meclis Başkanımız Mustafa Şentop himayelerinde düzenleyeceğimiz sanal sanayi fuarı olacak. Hızlı bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarımızı yaptık. 24-28 Ağustos tarihlerinde Ankara'da Sanal Sanayi Fuarı'nı yapacağız. Bu sanal fuar klasik fuarlardan bir adım öteye geçerek firmalardan hiç bir ücret alınmayacak ve firmaların yıl sonuna kadar tanıtımlarını yapabilecekler." diye konuştu.

Eker, firmaların yoğun ilgi gösterdiği fuara bugüne kadar yaklaşık 300 firmanın başvurduğunu aktararak Ar-Ge proje pazarlarını da sanal ortama taşıyacaklarını, ilerleyen aşamalarda Türkiye genelinde Ar-Ge proje pazarlarını oluşturmaya çalışacaklarını vurguladı.

Salgının sağlık ve tarım sektörü ön plana çıkardığını aktaran Eker, bu sektörlerde sanayileşmenin nasıl olacağını sanal ortamda gerçekleştirecekleri bir çalıştay ile ortaya koyacaklarının altını çizdi.

- "Sanal fuarlarla Türkiye'nin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sağlanacak"

Eker, sanal fuarların Türkiye'deki firmaların yurt dışında tanıtımına çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Sanal fuarlarda Türk sanayisinin uluslararası pazarlara çıkarak kendisini ispat edeceğini anlatan Eker, konuşmasına şöyle devam etti:

"Asıl önemli olan etkinliğimiz uluslararası sanal sanayi fuarı. Sanal fuarlar bir bakıma Türk sanayisinin uluslararası pazarlara çıkması ve kendisini ispatlaması demek. Sanal fuarlarla Türkiye'nin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sağlanacak. Her geçen gün Türk sanayisinin övücü örneklerinin yaşandığı uygulamalara bu sefer sanal sanayi fuarı içerisinde 81 ili kapsayacak şekilde sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına imkan tanıması memleketimize büyük kazanç sağlayacak. Sanal sanayi fuarı 7 dilde firmaların tanıtımını olacak. İnsanların sistem içerisine girerek istedikleri bilgilere ulaşması sağlanacak. Bu durum şunu da getirecektir. Dünyadan kopmadan dijitalleşmeyi olabildiğince en üst seviyede uygulayarak dünyaya Türk pazarındaki ürünleri tanıtabilme fırsatı bulacağız. Aynı şekilde 24-28 Ağustos tarihlerinde açılacak sanal pazarın internet ortamında olması bunun uluslararası düzeyle izlenebilirliğini sağlayacak. Sanal sanayi fuarlarının ülkemize büyük kazançlar sağlayacağını tahmin ediyoruz."