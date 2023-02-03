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Sanal dünyadan çimlere: Will Still, Ligue 1'de henüz mağlubiyet yaşamadı!

Kariyerine Football Manager oyunu sayesinde başlayan Reims Teknik Direktörü Will Still, Fransa Ligue 1'de henüz mağlubiyet görmedi. Reims takımı ayrıca Still için her maç 25 bin euro para cezası ödüyor. İşte Will Still'in ilginç hikayesi...

Giriş: 03.02.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Sanal dünyadan çimlere: Will Still, Ligue 1'de henüz mağlubiyet yaşamadı!
HABERTURK.COM

Fransa Ligue 1'de çalışan ve şu anda en genç teknik direktör olarak dikkat çeken Will Still, hikayesiyle adından söz ettiriyor.

Reims'i çalıştıran teknik direktör, kariyerine Football Manager tutkusu sayesinde başladı. Reims'in başına Ekim ayında geçen 30 yaşındaki teknik direktör, Ligue 1'de yenilgi yaşamadı.

Will Still tutkusu hakkında; "Çocukken bu konuda takıntılı hale geldim ve Football Manager içimde şimdi sahip olduğum şeyi ateşledi." dedi.

Son olarak ligde Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalan Reims, Belçikalı çalıştırıcı Will Still yönetiminde çıktığı 12 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. Still’in öğrencileri, ligde ve Fransa Kupası’nda mücadele ettiği 12 müsabakada 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

REIMS, STILL İÇİN HER MAÇ CEZA ÖDÜYOR!

Sezon başında yaşanan kötü gidişatın ardından İspanyol çalıştırıcı Oscar Garcia ile yollarını ayırıp, takımın başına yardımcısı Will Still’i getiren Reims, Belçikalı çalıştırıcının henüz UEFA Pro lisansı olmaması sebebiyle her maç ceza ödüyor.

Kariyerinde video analistliği de yapan Still, geçtiğimiz sezon ülkesinin takımlarından Standart Liege'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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