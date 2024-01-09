Samuel Theis'e cinsel saldırı suçlaması

'Je le jure' adlı filmin set ekibinden bir kişi Fransız aktör ve yönetmen Samuel Theis'i geçen yaz bir partide, rıza gösteremeyecek kadar sarhoş olduğu bir anda kendisine tecavüz etmekle suçladı. İddia edilen olay Fransa'nın Metz kentinde yapım için kiralanan bir dairede gerçekleşti.