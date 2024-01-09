Samuel Theis'e cinsel saldırı suçlaması
Samuel Theis, yeni filmi 'Je le jure'daki set ekibi üyesi tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Oyuncunun avukatı ise bugüne kadar Theis hakkında başka herhangi bir suçlama olmadığını ifade etti
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'Je le jure' adlı filmin set ekibinden bir kişi Fransız aktör ve yönetmen Samuel Theis'i geçen yaz bir partide, rıza gösteremeyecek kadar sarhoş olduğu bir anda kendisine tecavüz etmekle suçladı. İddia edilen olay Fransa'nın Metz kentinde yapım için kiralanan bir dairede gerçekleşti.
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"İLİŞKİ RIZAYA DAYALI"
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan 'Bir Düşüşün Anatomisi'nde Sandra Hüller'in oynadığı karakterin eşini canlandıran Theis, yaptığı açıklamada ilişkinin rızaya dayalı olduğunu açıkladı. Oyuncunun avukatı, bugüne kadar Samuel Theis hakkında başka herhangi bir suçlama olmadığını ekledi.
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SET EKİBİNDEN UZAKTA ÇALIŞIYOR
Yeni Fransız filmi 'Je le jure'un post prodüksiyonu devam ediyor ancak yapım şirketinin, Theis'i projeyi ekipten uzakta tamamlamaya zorladığı belirtildi. 'Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Samuel Theis'in müdahale etmek istemesi halinde prodüksiyona bildirimde bulunması gerekiyor. İsteyenlerse onu uzak bir yerde ziyaret edebiliyor.
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ADAY GÖSTERİLİRSE TÖRENE KATILAMAYACAK
Ayrıca 45 yaşındaki Theis, 'Bir Düşüşün Anatomisi'ndeki performansıyla ay sonunda César ödülüne aday gösterilebilir. Akademi, geçen yıl cinsel şiddet eylemleriyle suçlanan veya hüküm giyenlerin törene katılamasa da aday gösterilebilecekleri yönünde bir kural değişikliği yapmıştı.
Fotoğraflar: AP, Mega Agency