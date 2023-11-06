Samsunsporlu Fofana: İstanbulspor'u yenip, Pendikspor'a moralli gitmek istiyoruz

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Hafta sonu 2-1 kazandıkları Hatayspor maçında sonradan oyuna giren ve yaptığı asistle skora katkıda bulunan Moryke Fofana, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hatayspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Fofana, "Galibiyetin çok iyi bir dönemde geldiğini söyleyebilirim. Çünkü hepimiz böyle bir galibiyeti hak ediyorduk. 11 yıldan sonra tekrar Süper Lig´e geldik ve istediğimiz gibi lige başlayamadık. Aslında çok güzel maçlar da çıkardık, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hak etmediğimiz sonuçları aldık. Taraftarımız da bu sonuçları hak etmiyordu. Ama çok şükür onların istediği sonucu vermeyi başardık. Bundan sonra da çok çalışmaya devam edersek bu şekilde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

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Taraftarı mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Fofana, "Bazen çok iyi oynadığımız halde istemediğimiz sonuçlar geliyor. Bu da taraftarımızı üzebiliyor. Bu maçta Marius çıktığında bazı tepkiler oldu. Onları da anlıyoruz ama bana göstermiş oldukları sevgi sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Taraftarlarımız sadece bana değil, takıma da büyük destek oluyorlar. Ben kendi adıma bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapıp, onları mutlu etmeye çalışacağım. Bunu sadece ben değil, takım olarak birlikte yapacağız" diye konuştu.

"İSTANBULSPOR´U YENİP, PENDİKSPOR´A MORALLİ GİTMEK İSTİYORUZ"

Çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları İstanbulspor maçı hakkında da konuşan Fofana, "Hatayspor´a karşı oynadığımız moral ve motivasyon gibi oynamak istiyoruz. Bizim için çok çok önemli ve kritik bir maç. Averajla üstümüzde bulunsalar bile aynı puandayız. Eğer bu maçı kazanırsak Pendikspor karşısında da çok büyük bir moral ve motivasyon sebebi olacaktır" dedi.

Sakatlığı hakkında da bilgi veren Fofana, kulüp doktoruyla konuştuklarını ve sakatlığı hakkına analiz yaptıklarını belirterek, tedavilerine devam ettiğini söyledi.