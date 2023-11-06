Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        5
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunsporlu Fofana: İstanbulspor'u yenip, Pendikspor'a moralli gitmek istiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunsporlu Fofana: İstanbulspor'u yenip, Pendikspor'a moralli gitmek istiyoruz

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor´un yıldız oyuncusu Moryke Fofana, çarşamba günü İstanbulspor ile oynayacakları erteleme maçını kazanıp, hafta sonu karşılaşacakları Pendikspor maçına moralli çıkmak istediklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstanbulspor'u yenip, Pendikspor'a moralli gitmek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hafta sonu 2-1 kazandıkları Hatayspor maçında sonradan oyuna giren ve yaptığı asistle skora katkıda bulunan Moryke Fofana, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hatayspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Fofana, "Galibiyetin çok iyi bir dönemde geldiğini söyleyebilirim. Çünkü hepimiz böyle bir galibiyeti hak ediyorduk. 11 yıldan sonra tekrar Süper Lig´e geldik ve istediğimiz gibi lige başlayamadık. Aslında çok güzel maçlar da çıkardık, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hak etmediğimiz sonuçları aldık. Taraftarımız da bu sonuçları hak etmiyordu. Ama çok şükür onların istediği sonucu vermeyi başardık. Bundan sonra da çok çalışmaya devam edersek bu şekilde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

        REKLAM

        Taraftarı mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Fofana, "Bazen çok iyi oynadığımız halde istemediğimiz sonuçlar geliyor. Bu da taraftarımızı üzebiliyor. Bu maçta Marius çıktığında bazı tepkiler oldu. Onları da anlıyoruz ama bana göstermiş oldukları sevgi sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Taraftarlarımız sadece bana değil, takıma da büyük destek oluyorlar. Ben kendi adıma bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapıp, onları mutlu etmeye çalışacağım. Bunu sadece ben değil, takım olarak birlikte yapacağız" diye konuştu.

        "İSTANBULSPOR´U YENİP, PENDİKSPOR´A MORALLİ GİTMEK İSTİYORUZ"

        Çarşamba günü kendi sahalarında oynayacakları İstanbulspor maçı hakkında da konuşan Fofana, "Hatayspor´a karşı oynadığımız moral ve motivasyon gibi oynamak istiyoruz. Bizim için çok çok önemli ve kritik bir maç. Averajla üstümüzde bulunsalar bile aynı puandayız. Eğer bu maçı kazanırsak Pendikspor karşısında da çok büyük bir moral ve motivasyon sebebi olacaktır" dedi.

        Sakatlığı hakkında da bilgi veren Fofana, kulüp doktoruyla konuştuklarını ve sakatlığı hakkına analiz yaptıklarını belirterek, tedavilerine devam ettiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Habertürk Anasayfa