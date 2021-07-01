Samsunspor, kuruluşunun 56´ncı yılını çeşitli organizasyonlarla kutladı. İlk olarak Atatürk Anıtı´na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar saat 20.55´te doruğa ulaştı. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri´nden havai fişekler atıldı. Kutlamalarda yakılan binlerce meşale sahilleri aydınlatırken, taraftarlar kutlamalara tezahüratlarla eşlik etti.

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