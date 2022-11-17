Samsunspor’da forvetler 12 gol attı

Samsunspor bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 23 puan toplayıp, zirve takibini sürdürdü. Bu maçlarda rakip filelere 19 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 12 gol gördü. Kırmızı-beyazlılarda gol yükünü forvet oyuncuları çekti. 19 golün, 12’sini forvetler kaydederken, geriye kalan 7 gol ise 6 oyuncu arasında paylaşıldı.
En golcü oyuncular Tanque ve Laura
Takımın en golcü oyuncuları Douglas Tanque ve Gaetan Laura oldu. 5’er gole imza atan Tanque ve Laura’nın yanı sıra diğer forvet oyuncusu Ahmet Sağat da 2 gol ile takımına katkı verdi. Bu sezon kariyerinin ilk gollerini atan Ali Ülgen de 2 kez gol sevinci yaşadı. Samsunspor’da ayrıca Kadeem Harris, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ali Kaan Güneren, Moryke Fofana ve Alim Öztürk’te 1’er kez gol sevinci yaşadılar.
Szumski, Zeki Yavru ve Alim Öztürk tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı
Jakup Szumski, Alim Öztürk ve Zeki Yavru, ligdeki 13 maçın tamamında da 90 dakika forma giydi. Bu oyuncuları 13 maçta 778 dakika süre alan Yusuf Emre Gültekin, 12’şer maçta süre alan Gaetan Laura, Kadeem Harris, 11 maçta süre alan Ahmet Sağat ve 10 maçta süre alan Celil Yüksel takip etti.
8 oyuncudan katkı alınamıyor
Kırmızı-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Arvydas Novikovas ve Fernando Boldrin’in haricinde uzun süredir sakatlıkları bulunan Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu ve Moryke Fofana’dan fayda sağlanamıyor. Öte yandan yabancı kuralı nedeniyle TFF listesine eklenemeyen Tomane Mendes, Eraldo Cinari ve Ismael Diomande de devre arasına kadar maçlarda süre alamıyor.
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