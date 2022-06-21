Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü'yle kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli oyuncunun, 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.